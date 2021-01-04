Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие, - премьер

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. При этом он пообещал, что Израиль не допустит создания ядерного оружия Ираном.

Об этом говорится в официальном заявлении Нетаньяху в Facebook.

"Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения урана и развивать возможности для его обогащения в промышленных масштабах на подземных объектах нельзя объяснить никак иначе, кроме как продолжением реализации его намерения развивать военную ядерную программу", - написал он.

Напомним, 4 января Иран возобновил обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо на уровне 20%.

Кроме того, ранее власти Ирана официально сообщили в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%.

Также РБК-Украина писало, что избранный президент США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. В частности, Вашингтон готов вернуться к соглашению и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.