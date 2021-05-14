Ізраїль піддався ракетному обстрілу з території Сирії

Ввечері 14 травня територія Ізраїлю піддалася черговому ракетному обстрілу. Однак цього разу вогонь вівся не з Сектору Газа, а з території Сирії.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у Twiiter.

За інформацією ЦАХАЛу, по території Ізраїлю випустили три ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала на території Сирії. Хто стріляв з території Сирії по Ізраїлю, наразі невідомо. Чи є постраждалі або загиблі в результаті ракетного обстрілу, в ЦАХАЛі також не розповіли.