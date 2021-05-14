RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль піддався ракетному обстрілу з території Сирії

Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 14 травня територія Ізраїлю піддалася черговому ракетному обстрілу. Однак цього разу вогонь вівся не з Сектору Газа, а з території Сирії.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю на сторінці у Twiiter.

За інформацією ЦАХАЛу, по території Ізраїлю випустили три ракети. Одна з них не долетіла до Ізраїлю та впала на території Сирії.

Хто стріляв з території Сирії по Ізраїлю, наразі невідомо. Чи є постраждалі або загиблі в результаті ракетного обстрілу, в ЦАХАЛі також не розповіли.

Нагадаємо, вчора території Ізраїлю обстріляли з Лівану. Три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю, але вони впали в пустельній місцевості.

Додамо, останніми днями сталося загострення між Ізраїлем та палестинськими угрупуваннями в Секторі Газа. Сторони щодня обмінюються ракетними обстрілами. У відповідь на обстріли ізраїльські військові атакують об'єкти ХАМАС в Секторі Газа.

Як писало РБК-Україна, сьогодні президент Туреччини розкритикував Ізраїль через загострення ситуації в Секторі Газа. Ердоган закликав інші країни регіону спільними зусиллями "зупинити агресію Ізраїлю".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІзраїльСектор ГазаСиріяобстрел