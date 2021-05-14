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За ніч з Гази по Ізраїлю випустили майже 200 ракет

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П'ятниця 14 травня 2021 10:17
За ніч з Гази по Ізраїлю випустили майже 200 ракет Фото: в Ізраїлі заявили про запуск 190 ракет з Гази (twitter.com/paldf)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з 19:00 13 травня до 07:00 14 травня був зафіксований запуск приблизно 190 ракет з сектора Гази. Ракети запускали в бік ізраїльської території.

Про це пише Newsru.co.il.

Близько 30 ракет впали на території сектора Гази. Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол".

Видання зазначає, що судячи з сьогоднішнього і вчорашніх звітів ЦАХАЛа, майже 20% ракет, що запускаються терористами в Газі, падають на території сектора.

Точними відомостями про те, якої шкоди в Газі був заподіяний цими ракетами, ізраїльські військові не мають. Але, за оцінкою ізраїльських військових, жертвами таких "помилкових" пусків у Секторі Гази стали десятки мирних громадян.

РБК-Україна писало, що вночі сигнали тривоги звучали у Сдероті, Ашкелоні, Беер-Шеві та інших населених пунктів Західного і Центрального Негева в Ізраїлі.

Раніше Ізраїль відкинув запропоноване Єгиптом довгострокове перемир'я у Секторі Газа. Країна планує повне завершення своїх військових операцій.

Нагадаємо, 10 травня на Близькому Сході загострилася ситуація. З тих пір ХАМАС з сектора Газа випустив по Ізраїлю більше 2 тисяч ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

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