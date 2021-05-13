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Північ Ізраїлю попав під ракетний обстріл з Лівану: ППО і сирени не спрацювали

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Єрусалим, Четвер 13 травня 2021 22:11
Північ Ізраїлю попав під ракетний обстріл з Лівану: ППО і сирени не спрацювали Фото: ракетні обстріли Ізраїлю (фото twitter.com TamerMisshal)
Автор: РБК-Україна

Увечері 13 травня по Північному Ізраїлю з території Лівану були випущені три ракети. Вони впали в пустельній місцевості, система ПРО і сирени не спрацювали.

Про це повідомили Армія оборони Ізраїлю і агентство Times of Israel.

За словами ізраїльських військових три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю. Вони впали в безлюдній місцевості. Повідомленя про загиблих, поранених і пошкодження в цьому районі не надходили.

Відзначається, що на обстріл не зреагувала система протиповітряної оборони і ПРО.

У ЦАХАЛ не коментують, хто може стояти за цим обстрілом. За даними видання, ракети з території Лівану могло запустити одне з палестинських угруповань, що не має відношення до ХАМАС.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Сьогодні палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

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