Північ Ізраїлю попав під ракетний обстріл з Лівану: ППО і сирени не спрацювали

Увечері 13 травня по Північному Ізраїлю з території Лівану були випущені три ракети . Вони впали в пустельній місцевості, система ПРО і сирени не спрацювали.

Про це повідомили Армія оборони Ізраїлю і агентство Times of Israel .

За словами ізраїльських військових три ракети були випущені з півдня Лівану по північній частині Ізраїлю. Вони впали в безлюдній місцевості. Повідомленя про загиблих, поранених і пошкодження в цьому районі не надходили.

Відзначається, що на обстріл не зреагувала система протиповітряної оборони і ПРО.

У ЦАХАЛ не коментують, хто може стояти за цим обстрілом. За даними видання, ракети з території Лівану могло запустити одне з палестинських угруповань, що не має відношення до ХАМАС.