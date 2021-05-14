Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Вечером 14 мая территория Израиля подверглась очередному ракетному обстрелу. Однако на этот раз огонь велся не из Сектора Газа, а с территории Сирии.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля на странице в Twiiter.
По информации ЦАХАЛа, по территории Израиля выпустили три ракеты. Одна из них не долетела до Израиля и упала на территории Сирии.
Кто стрелял с территории Сирии по Израилю, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате ракетного обстрела, в ЦАХАЛе также не рассказали.
Напомним, вчера территории Израиля обстреляли из Ливана. Три ракеты были выпущены с юга Ливана по северной части Израиля, но они упали в пустынной местности.
Добавим, в последние дни произошло обострение между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Стороны ежедневно обмениваются ракетными обстрелами. В ответ на обстрелы израильские военные атакуют объекты ХАМАС в Секторе Газа.
Как писало РБК-Украина, сегодня президент Турции раскритиковал Израиль из-за обострения ситуации в Секторе Газа. Эрдоган призвал другие страны региона совместными усилиями "остановить агрессию Израиля".