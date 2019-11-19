Ізраїль перехопив чотири ракети над Голанськими висотами

Система ПРО Ізраїлю перехопила чотири ракети, запущені з території Сирії, над Голанськими висотами. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Як наголошується, в районі Голанських висот прозвучала тривожна сирена.

"Чотири ракети, випущені з Сирії в бік Ізраїлю, були перехоплені системою "Залізного купола". Судячи з усього, ніяких падінь на територію Ізраїлю немає", - йдеться в повідомленні.

У той же час США пом'якшили позицію щодо ізраїльського поселення на Західному березі річки Йордан. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Америка більше не вважає, що ізраїльські поселення порушують міжнародне право.

Після цього офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна заявив, що Адміністрація США не уповноважена скасовувати міжнародні резолюції щодо поселень на Західному березі річки Йордан.

РБК-Україна писало, що напередодні виборів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про можливість подання закону про анексію Йорданської долини на окупованому Західному березі річки Йордан.