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У Палестині заявили про недійсність заяви Помпео про ізраїльські поселення

Новини » В світі     19.11.2019 - 05:27
У Палестині заявили про недійсність заяви Помпео про ізраїльські поселення
Фото: прапор Палестини (upload.wikimedia.org)

Прийнята в 2016 році резолюція РБ ООН підтверджує, що будівництво Ізраїлем поселень на території Західного берега Йордану є порушенням міжнародного права

Адміністрація США не уповноважена скасовувати міжнародні резолюції щодо поселень на Західному березі річки Йордан. Про це заявив офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Адміністрацію США ніхто не уповноважив і не наділив правом скасовувати законні міжнародні рішення", - сказав він.

Рудейна зазначив, що заява Помпео "є недійсною, відкидається, засуджується і повністю суперечить міжнародному праву та резолюціям міжнародної законності".

Зазначимо, що прийнята в 2016 році резолюція РБ ООН 2334 підтверджує, що будівництво Ізраїлем поселень на території Західного берега Йордану "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права".

Нагадаємо, США пом'якшили позицію щодо ізраїльського поселення на Західному березі річки Йордан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху по телефону обговорив з американським президентом Дональдом Трампом заяву держсекретаря США Майка Помпео щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

"Я розмовляв по телефону з президентом США Дональдом Трампом і сказав йому, що він виправив історичну несправедливість. Хтось повинен був сказати просту правду, і президент Трамп зробив це так само, як він зробив з визнанням Голанських висот і переміщенням посольства США в Єрусалим", - написав він у Twitter.

Нетаньяху вважає, що Трамп виправив історичну несправедливість щодо ізраїльських поселень Помпео похвалив Йованович і Тейлора за роботу в Україні
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