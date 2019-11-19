Израиль перехватил четыре ракеты над Голанскими высотами

Система ПРО Израиля перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, над Голанскими высотами. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Как отмечается, в районе Голанских высот прозвучала тревожная сирена.

"Четыре ракеты, выпущенные из Сирии в сторону Израиля, были перехвачены системой "Железного купола". Судя по всему, никаких падений на территорию Израиля нет", - говорится в сообщении.

Отметим, США смягчили позицию в отношении израильского поселения на Западном берегу реки Иордан. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Америка больше не считает, что израильские поселения нарушают международное право.

После этого официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что Администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений на Западном берегу реки Иордан.

РБК-Украина писало, что накануне выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности подачи закона об аннексии Иорданской долины на оккупированном Западном берегу реки Иордан.