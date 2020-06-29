Ізраїль відправив допомогу в постраждалі від паводків регіони України

Ізраїль виділив 500 тисяч гривень на допомогу Україні з ліквідацією поводків у західних областях. Ці кошти підуть на придбання речей найпершої потреби, перелік яких узгодять з українським урядом.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні на сторінці у Facebook.

Як першочергову допомогу для жителів постраждалих від паводків Івано-Франківської та Чернівецької областей передали 25 тисяч півторалітрових пляшок питної води.

"Вантаж води покинув Київ у понеділок опівдні та, як очікується, прибуде до місця призначення у ніч на вівторок та на ранок середи", - зазначили у посольстві.

Крім того, цього тижня Ізраїль надішле в Україну намети та спальні мішки, які передадуть в постраждалі регіони.

Фото: допомога від Ізраїлю (facebook.com/IsraelinUkraine)

Нагадаємо, сьогодні до надання допомоги в ліквідації паводків у західних областях долучилася Італія, направивши в Україну літак з обладнанням.

Напередодні допомогти з ліквідацією паводків в Україні зголосилася Швеція.

Допомогу в боротьбі з паводками також запропонували Молдова та Угорщина.