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Ізраїль готовий направити гуманітарну допомогу на захід України

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 13:59
Ізраїль готовий направити гуманітарну допомогу на захід України
Фото: повені на заході України (cv.dsns.gov.ua)

Гуманітарну допомогу можуть направити постраждалим від повені районам

Ізраїль готовий надати гуманітарну допомогу для постраждалих від повені на заході України районів. На сьогодні багато людей через удар стихії опинилося відрізаними від цивілізації.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні він своїми очима побачив масштаби екологічної катастрофи.

"Ситуація критична, і я вдячний Ізраїлю за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів", - зазначив Шмигаль.

Відзначимо, сьогодні прем'єр з іншими членами уряду знаходиться в постраждалих від повені областях. Очікується, що сьогодні буде прийнято рішення про виділення коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Івано-Франківської області летить вертоліт з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу; він доставить воду, хліб, харчові продукти та медикаменти.

Сьогодні стало відомо, що через вихід з берегів річки Черемош та інших наслідків негоди пошкоджено газопроводи в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, в результаті чого близько 10 тисяч людей залишилися без газу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ІзраїльГуманітарна допомогаповінь
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