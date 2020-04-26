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Ізраїль послабив карантин: відкриваються перукарні та ресторани

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 18:37
Ізраїль послабив карантин: відкриваються перукарні та ресторани
Ілюстративне фото (flickr)

Закладам громадського харчування дозволили продавати їжу на виніс

Ізраїль частково послабив карантинні обмеження, ресторанам та салонам краси дозволили знову відкритися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відсьогодні в Ізраїлі відновили роботу перукарні, салони краси і деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на виніс.

Всі підприємства, яким дозволено відкритися заново, зобов'язані дотримуватися прийнятих урядом правил поведінки персоналу і клієнтів під час карантину. Штраф для порушників становить 2000 шекелів (близько 570 дол).

При цьому у країні залишається обов'язковим носіння медичних масок у громадських місцях. Поліції дозволено штрафувати порушників без попередження.

Нагадаємо, поступове послаблення карантину в Ізраїлі почали 19 квітня. Воно має відбутися в два етапи. Другий етап пом'якшення карантину затвердили кілька днів тому.

Наразі в Ізраїлі зареєстровано 15,3 тис. випадків зараження коронавірусом і всього 199 смертей. За добу вірус діагностували у 100 ізраїльтян. З початку епідемії у країні майже половина хворих одужала.

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