Ізраїль послабив карантин: відкриваються перукарні та ресторани

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Закладам громадського харчування дозволили продавати їжу на виніс

Ізраїль частково послабив карантинні обмеження, ресторанам та салонам краси дозволили знову відкритися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відсьогодні в Ізраїлі відновили роботу перукарні, салони краси і деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на виніс.

Всі підприємства, яким дозволено відкритися заново, зобов'язані дотримуватися прийнятих урядом правил поведінки персоналу і клієнтів під час карантину. Штраф для порушників становить 2000 шекелів (близько 570 дол).

При цьому у країні залишається обов'язковим носіння медичних масок у громадських місцях. Поліції дозволено штрафувати порушників без попередження.

Нагадаємо, поступове послаблення карантину в Ізраїлі почали 19 квітня. Воно має відбутися в два етапи. Другий етап пом'якшення карантину затвердили кілька днів тому.

Наразі в Ізраїлі зареєстровано 15,3 тис. випадків зараження коронавірусом і всього 199 смертей. За добу вірус діагностували у 100 ізраїльтян. З початку епідемії у країні майже половина хворих одужала.