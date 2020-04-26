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Израиль ослабил карантин: открываются парикмахерские и рестораны

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 18:37
Израиль ослабил карантин: открываются парикмахерские и рестораны
Иллюстративное фото (flickr)

Заведениям общественного питания позволили продавать еду на вынос

Израиль частично ослабил карантинные ограничения, ресторанам и салонам красоты позволили вновь открыться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины. Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос.

Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина. Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долл).

При этом в стране остается обязательным ношение медицинских масок в общественных местах. Полиции разрешено штрафовать нарушителей без предупреждения.

Напомним, постепенное ослабление карантина в Израиле начали 19 апреля. Оно должно произойти в два этапа. Второй этап смягчения карантина утвердили несколько дней назад.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 15,3 тыс. случаев заражения коронавирусом и всего 199 смертей. За сутки вирус диагностировали у 100 израильтян. С начала эпидемии в стране почти половина заболевших выздоровела.

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