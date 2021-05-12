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Ізраїль оголосив НС на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС

Автор: РБК-Україна

В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.

Про це пише newsru.co.il.

У зв'язку з режимом НС жителям ізраїльських населених пунктів віддано розпорядження не виходити з будинків.

Також повідомляється, що території Ізраїлю з Гази випустили протитанкову ракету, яка підбила джип ізраїльської армії. В результаті один військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Газа. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку загострення на Близькому Сході по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа та зруйнувала їх.

Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС.

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Новини України Сектор ГазаІзраїльПалестина