Израиль объявил ЧП на границе с Газой, есть угроза проникновения ХАМАС

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

Об этом пишет newsru.co.il .

В связи с режимом ЧП жителям израильских населенных пунктов отдано распоряжение не выходить из домов.

Также сообщается, что территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии. В результате один военный погиб, еще двое получили ранения.

По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертв.