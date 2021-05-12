Израиль объявил ЧП на границе с Газой, есть угроза проникновения ХАМАС

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.
Об этом пишет newsru.co.il.
В связи с режимом ЧП жителям израильских населенных пунктов отдано распоряжение не выходить из домов.
Также сообщается, что территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии. В результате один военный погиб, еще двое получили ранения.
По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертв.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала обострения на Ближнем Востоке по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.
Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.