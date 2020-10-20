ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль і ОАЕ підписали двосторонні угоди про авіасполучення і безвіз

Автор: Игорь Литвиненко

Уряду Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів підписали низку двосторонніх угод. Вони включають спільне авіасполучення, безвізовий режим, а також захист інвестицій і співпрацю у галузі науки і технологій.

Популярні новини

Церемонія підписання пройшла в міжнародному аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) Бен-Гуріон.

Підписання документів відбулося у присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, глави Мінфіну США Стівена Мнучіна і державного міністра фінансів ОАЕ Обейда бен Хумейда ат-Таєра.

Нагадаємо, в середині серпня Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду між країнами. При цьому ОАЕ стали першою країною Перської затоки, яка має дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Зазначимо, що уряд Ізраїлю заявив про плани укласти угоди про ненапад з арабськими країнами Перської затоки ще рік тому.

Також РБК-Україна писало, що у вересні Ізраїль, ОАЕ і Бахрейн підписали угоди про нормалізацію відносин.

Раніше Ізраїль і ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері фінансів. В рамках домовленостей країни планують створити спільний комітет.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиугодаІзраїль