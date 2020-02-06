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Ізраїль завдав ударів по об'єктам ХАМАС у відповідь на запуск палаючих куль

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 06:47
Ізраїль завдав ударів по об'єктам ХАМАС у відповідь на запуск палаючих куль
Ілюстративне фото (GettyImages)

Атака була здійснена протягом попередньої доби

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ракетного удару по позиціях членів угруповання руху ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ізраїльських військових у Twitter.

Уточнюється, що дана дія прийнято у відповідь на запущені палаючі кулі та два мінометних снаряди з сектора Газа.

"У відповідь на мінометний і вибухові повітряні кулі, випущені з Гази по Ізраїлю протягом останнього дня, наші ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях Хамасу в Газі. Ми вважаємо ХАМАС відповідальним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа.

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 січня, ізраїльська армія заявила, що зранку по території Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і був відкритий снайперський вогонь. Авіація Ізраїлю "у відповідь на обстріл завдала ударів по позиціях екстремістів" в секторі Газа.

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