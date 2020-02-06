Ізраїль завдав ударів по об'єктам ХАМАС у відповідь на запуск палаючих куль

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Атака була здійснена протягом попередньої доби

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ракетного удару по позиціях членів угруповання руху ХАМАС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ізраїльських військових у Twitter.

Уточнюється, що дана дія прийнято у відповідь на запущені палаючі кулі та два мінометних снаряди з сектора Газа.

"У відповідь на мінометний і вибухові повітряні кулі, випущені з Гази по Ізраїлю протягом останнього дня, наші ВПС завдали удару по декількох терористичних цілях Хамасу в Газі. Ми вважаємо ХАМАС відповідальним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа.

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 січня, ізраїльська армія заявила, що зранку по території Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і був відкритий снайперський вогонь. Авіація Ізраїлю "у відповідь на обстріл завдала ударів по позиціях екстремістів" в секторі Газа.