Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск горящих шаров

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Атака было осуществлена в течении предыдущих суток

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям членов группировки движения ХАМАС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу израильских военных в Twitter.

Уточняется, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газа.

"В ответ на минометные и взрывные воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа.

Напомним, в пятницу, 31 января, израильская армия заявила, что утром по территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и был открыт снайперский огонь. Авиация Израиля "в ответ на обстрелы нанесла удары по позициям экстремистов" в секторе Газа.