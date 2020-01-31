Ізраїль у відповідь на обстріли атакував сектор Газа

Фото: ізраїльська армія (facebook.com/idfonline)

Ізраїль поклав відповідальність за обстріли на ХАМАС

Ізраїльська авіація у відповідь на ранкові обстріли завдала ударів по позиціях екстремістів в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що вранці по території Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і снайперський вогонь.

"Ми відповіли, завдавши удари по цілям ХАМАС в Газі, в тому числі по підземній інфраструктурі, що використовується для виготовлення зброї. Відповідальність лежить на русі ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод. Зокрема, лідер Палестини Махмуд Аббас у листі ізраїльському прем'єру Біньяміна Нетаньяху застеріг від приєднання Йорданської долини.

До цього через день після презентації мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході Ізраїль направив на кордон з Палестиною додаткові бойові підрозділи. Таке рішення Армія оборони Ізраїлю у зв'язку з можливою ескалацією конфлікту.