ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль у відповідь на обстріли атакував сектор Газа

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 14:27
Ізраїль у відповідь на обстріли атакував сектор Газа
Фото: ізраїльська армія (facebook.com/idfonline)

Ізраїль поклав відповідальність за обстріли на ХАМАС

Ізраїльська авіація у відповідь на ранкові обстріли завдала ударів по позиціях екстремістів в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що вранці по території Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і снайперський вогонь.

"Ми відповіли, завдавши удари по цілям ХАМАС в Газі, в тому числі по підземній інфраструктурі, що використовується для виготовлення зброї. Відповідальність лежить на русі ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Палестина пригрозила Ізраїлю виходом з усіх угод. Зокрема, лідер Палестини Махмуд Аббас у листі ізраїльському прем'єру Біньяміна Нетаньяху застеріг від приєднання Йорданської долини.

До цього через день після презентації мирного плану президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту на Близькому Сході Ізраїль направив на кордон з Палестиною додаткові бойові підрозділи. Таке рішення Армія оборони Ізраїлю у зв'язку з можливою ескалацією конфлікту.

Президент Палестини викладе позицію щодо "угоди століття" в Радбезі ООН
Новини України Сектор ГазаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся