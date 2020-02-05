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Ізраїль завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на запуск ракет

Новини » В світі     05.02.2020 - 04:23
Ізраїль завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на запуск ракет
Ілюстративне фото (GettyImages)

ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах ХАМАС у відповідь на обстріл

З сектора Газа було випущено три ракети по території Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛа.

зазначається, що на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги. Після спрацьовування сирени були помічені три запуски ракет з сектора Газа.

ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа.

Ізраїльські літаки завдали ударів по декількох цілях, зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому радикали збирали зброю для бойового крила руху.

Нагадаємо, в п'ятницю, 31 січня, ізраїльська армія заявила, що зранку по території Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено ракети, повітряні кулі з вибухівкою і був відкритий снайперський вогонь.

Авіація Ізраїлю "у відповідь на обстріл завдала ударів по позиціях екстремістів" в секторі Газа.

Раніше лідер Палестини Махмуд Аббас заявив про розрив відносин, в тому числі в галузі оборони, зі Сполученими Штатами та Ізраїлем через мирного плану американського президента Дональда Трампа. Згідно з планом, пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестину. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столицю в Східному Єрусалимі.

ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестини Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріл з Гази
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