Ізраїль завдав потужного удару по ХАМАС, - Нетаньяху

За його словами, армія Ізраїлю зруйнувала понад 100 кілометрів підземних тунелів, якими користувалися терористи.

"Ми зробили те, що не робила жодна армія в світі", - сказав Нетаньяху, додавши, що терористам з ХАМАС вдалося завдати набагато більшої шкоди, ніж розраховували бойовики.

"Ми відкинули ХАМАС на роки назад", - підкреслив Нетаньяху.

Також прем'єр Ізраїлю подякував світовій спільноті за підтримку під час конфлікту, зокрема президенту США Джо Байдену, з яким він шість разів розмовляв за останні дні.

"Зараз держава Ізраїль сильна як ніколи", - підкреслив Нетаньяху.