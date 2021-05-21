Израиль нанес мощный удар по ХАМАС, - Нетаньяху

По его словам, армия Израиля разрушила более 100 километров подземных тоннелей, которыми пользовались террористы.

"Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире", - сказал Нетаньяху, добавив, что террористам из ХАМАС удалось нанести гораздо больший ущерб, чем рассчитывали боевики.

"Мы отбросили ХАМАС на годы назад", - подчеркнул Нетаньяху.

Также премьер Израиля поблагодарил мировое сообщество за поддержку во время конфликта, в частности президента США Джо Байдена, с которым он шесть раз разговаривал в последние дни.

"Сейчас государство Израиль сильно как никогда", - подчеркнул Нетаньяху.