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Израиль нанес мощный удар по ХАМАС, - Нетаньяху

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Израиль нанес мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями с израильской стороны. За время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и Исламский джихад.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, армия Израиля разрушила более 100 километров подземных тоннелей, которыми пользовались террористы.

"Мы сделали то, что не делала ни одна армия в мире", - сказал Нетаньяху, добавив, что террористам из ХАМАС удалось нанести гораздо больший ущерб, чем рассчитывали боевики.

"Мы отбросили ХАМАС на годы назад", - подчеркнул Нетаньяху.

Также премьер Израиля поблагодарил мировое сообщество за поддержку во время конфликта, в частности президента США Джо Байдена, с которым он шесть раз разговаривал в последние дни.

"Сейчас государство Израиль сильно как никогда", - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа.

Как писало РБК-Украина, с 2 часов ночи 21 мая стороны прекратили обстрелы.

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Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаИзраиль