На Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців

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Вони підозрюються в причетності до терористичної діяльності

Під час проведення рейдів у різних районах Західного берега річки Йордан ізраїльські військові вночі 2 травня заарештували 17 палестинців, які були в розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

У прес-службі розповіли, що за підтримки прикордонної поліції та Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) військовослужбовцями було затримано 17 палестинців, які розшукувалися за підозрою в терористичній діяльності.

"Заарештували 17 палестинців, розшукуваних за підозрою в причетності до терористичної діяльності, участь у масовому терорі та заворушення, спрямовані проти ізраїльських цивільних осіб і солдатів", - заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Також вони додали, що для допитів затримані були передані в контррозвідку ШАБАК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі заявили про ракетний обстріл з сектора Газа. У військовому відомстві заявили, що вранці у четвер, 2 травня, в регіональних радах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги, в той час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.