Ізраїль масово висилає громадян Південної Кореї через коронавірус

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Ізраїль покинули більше 600 громадян Південної Кореї

Через побоювання інфікування коронавірусом COVID-19 Ізраїль висилає з країни громадян Південної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що з неділі 23 лютого Ізраїль покинули понад 600 громадян Південної Кореї на спеціальних рейсах. Більшість з них - туристи. Ще близько 800-900 осіб залишається в країні.

Раніше в Ізраїлі новим коронавірусом COVID-19 захворів чоловік, евакуйований з круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в Японії. Також повідомлялося про інфікування вірусом ізраїльського посла у Китаї Цві Хейфеца, який летів одним рейсом з Тель-Авіва у Сеул з туристами з Південної Кореї.

Нагадаємо, сьогодні влада Південної Кореї повідомила про 231 новий випадок захворювання коронавірусом. Всього, станом на 24 лютого, в Південній Кореї відомо про 833 випадки інфікування, 8 осіб померли.

Також РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху китайського коронавірусу нового типу в країні.