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Посла Ізраїлю помістили на карантин після польоту з хворими коронавірусом

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 17:15
Посла Ізраїлю помістили на карантин після польоту з хворими коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Посол в даний час добре себе почуває і продовжив роботу, після того як прибув до Пекіну

Ізраїльського посла в Китаї Цві Хейфеца, який летів одним рейсом з Тель-Авіва в Сеул з туристами з Південної Кореї, у яких пізніше виявили новий коронавірус, помістили на карантин в Пекіні. Про це з посиланням на МЗС Ізраїлю повідомила газета South China Morning Post.

Повідомляється, що посол вилетів до Сеула 15 лютого, на борту лайнера разом з ним знаходилися дев'ять туристів з Південної Кореї, які поверталися з відпустки. Хейфец сидів в бізнес-класі, перебуваючи на деякій відстані від туристів, і весь політ провів в захисній масці.

Зараз посол добре себе почуває і продовжив роботу, після того як прибув до Пекіна.

"Є ймовірність, що південнокорейські туристи захворіли вже після повернення на батьківщину", - додали в посольстві.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросло на 202 і досягло показника 1402.

Крім того, зросла кількість жертв коронавирусу за межами Китаю. Померло 11 осіб. Смертельні випадки вже були зафіксовані в Японії, Південній Кореї, Італії, Франції, Ірані, на Філіппінах. У двох нових країнах виявлено коронавірус. Це - Ліван і Ізраїль. Всього хвороба була виявлена ​​в 28 країнах.

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