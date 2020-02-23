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Південна Корея підняла тривогу через поширення нового коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 16:43
Південна Корея підняла тривогу через поширення нового коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay)

Кількість хворих у суботу зросла ще на 169 осіб

Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху нового коронавірусу і ще двох смертей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначається, що через церковні служби виникають нові випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих у суботу зросла ще на 169 осіб і вже досягла 602.

"Південна Корея підвищила рівень небезпеки через захворювання до найвищого рівня в неділю після спалаху коронавируса, що призвело до ще двом смертям ... Підвищення рівня небезпеки змушує уряд направляти додаткові ресурси в місто Тегу і округу Чонгдо, які в п'ятницю були визначені зонами особливої ​​обережності", - зазначено в повідомленні.

Сказано, що це дозволить заборонити громадські збори і закрити школи. Останній раз такі заходи вводили 11 років тому - під час спалаху грипу H1N1.

Нагадаємо, в суботу, 22 лютого, було оголошено, що Китай повідомив про зниження числа нових заражень коронавірусів - з 889 днем ​​раніше до 397. При цьому зростає захворюваність у Південній Кореї.

Як писало РБК-Україна раніше, в Південній Кореї зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу.

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