RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ізраїль готує наземну операцію проти ХАМАСу

Автор: Ігор Литвиненко

Армія оборони Ізраїлю розробляє план наземної операції в Секторі Газа. Поки розробка плану операції знаходиться на початковому етапі.

Про це повідомляє The Guardian.

Поки ізраїльські військові для ударів по об'єктах Хамасу застосовували лише авіацію. У свою чергу з Сектора Газа по Ізраїлю випускають ракетні залпи.

"Плани нападу, які знаходяться на початковій стадії і ще не затверджені, будуть представлені військовим керівникам пізніше в четвер, які розглянуть питання про те, чи слід передати їх уряду Ізраїлю", - заявив офіційний представник ізраїльської армії.

Нагадавши, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що було прийнято посилити удари по газі.

Як писало РБК-Україна, ввечері 12 травня Ізраїль схвалив нові удари по символах Хамасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїльПалестина