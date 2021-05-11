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Нетаньяху: ухвалено рішення посилити удари по Сектору Газа

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 11 травня 2021 16:49
Нетаньяху: ухвалено рішення посилити удари по Сектору Газа Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив організації ХАМАС ударами, "яких вони не чекали". За його словами, Ізраїль ухвалив рішення про посилення атак на позиції ХАМАС у Секторі Газа.

Про це пише ізраїльський портал newsru.co.il.

"ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви", - сказав Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр також закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля.

"Ці приписи рятують життя, їх потрібно неухильно виконувати", - наголосив він.

Нагадаємо, нова фаза конфлікту між Палестиною та Ізраїлем розгорілася на тлі масових заворушень в Єрусалимі. ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум вивести всіх військових і поліцію з Храмової гори і кварталу Шейх Джарах, а потім завдав ракетного удару, на що ізраїльські військові відповіли тим же.

Через обстріли з Сектору Газа ізраїльські військові розпочали спецоперацію "Страж стін". Спецоперацію оголосили після того, як ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 200 ракет.

На тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту МЗС України дало рекомендації українцям, які перебувають в Ізраїлі.

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