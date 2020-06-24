Через негоду на заході України без газу залишилися 10 тисяч осіб

Фото: потерпілий газопровід (facebook.com/104.UA)

Річка Черемош знесла декілька опор, ще на одному газопроводі стався обрив

Через негоду в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб. Стихія також руйнує газопроводи.

Про це йдеться в повідомленні порталу 104.ua у Facebook.

Повідомляється, що в результаті негоди зруйновано опори газопроводів, які проходять над річкою Черемош. Крім того, на газопроводі-відводі, який веде до ГРС Брусниця, стався обрив.

"Високий рівень води та розмиті дороги ускладнюють доступ до газопроводів. Найскладніша ситуація в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Понад 30 бригад працюють цілодобово. В результаті негоди без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за останню добу від споживачів в цих областях надійшло 17 повідомлень про пошкодження вуличних газопроводів, а також 16 дзвінків про відсутність газу.

Негода вирує далі ⠀ Підтоплені дороги та домогосподарства, пошкоджені дамби і мости, є постраждалі. Зруйновані опори... Опубліковано 104.ua Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівцях затопило вулиці та найбільший ринок, рівень води у річці Прут в межах міста перевищив критичну позначку.

За даними МВС, паводки зруйнували 110 км автомобільних і 90 мостів в Івано-Франківській області; всього на території трьох областей пошкоджено ще понад 400 км доріг і 130 мостів.

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Автор: РБК-Україна