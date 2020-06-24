ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Івано-Франківську область направили перший гелікоптер з 3 тоннами гумдопомоги

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 13:44
В Івано-Франківську область направили перший гелікоптер з 3 тоннами гумдопомоги
Фото: повінь в Івано-Франківській області (if.dsns.gov.ua)

Шмигаль заявив, що найбільш складна ситуація у гірських районах

В Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.

Про це повідомляє урядовий портал.

Так, після обльоту територій Івано-Франківської області прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найбільш складна ситуація спостерігається у гірських районах. Там найбільше постраждали дороги і мости, а доставка повітряним транспортом ускладнена погодними умовами.

"Видимість дуже обмежена, тому поки що дуже обережно наші пілоти гелікоптерами доставляють вантажі туди, куди зараз це дозволяють погодні умови. Перший гелікоптер, що несе майже 3 тонни гуманітарного вантажу, уже в дорозі і виконує свою місію", - розповів глава уряду.

За його словами, частина доріг затоплена і люди відрізані від цивілізації.

"Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти - це основні речі, які ми сьогодні вже відправили вертольотом у Верховинський район", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що зараз головний пріоритет - це евакуація до лікарень громадян, що опинилися на затоплених територіях.

Він зазначив, що о 14:00 проведуть засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянуть виділення коштів для подолання наслідків стихії.

Нагадаємо, через негоду в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газопостачання залишилися 10 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, паводки зруйнували 110 км автомобільних і 90 мостів в Івано-Франківській області; всього на території трьох областей пошкоджено ще понад 400 км доріг і 130 мостів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГідрометцентрГуманітарна допомогаІвано-Франківська областьДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся