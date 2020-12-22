Израиль будет принудительно изолировать прибывших самолетами, но есть исключения

Фото: люди в аэропорту (freepik.com)

В среду, 23 декабря, в 22:00 в Израиле вступит в силу решение о введении принудительного карантина в гостиницах для граждан, прилетающих из-за рубежа. Однако ограничение будет распространяться не на всех израильтян.

Об этом сообщает интернет-издание newsru.co.il.

Так, в аэропорту имени Бен-Гуриона будет работать специальная комиссия, которая будет рассматривать особые случаи.

На карантин не будут отправлять несовершеннолетних, которые прибыли сами, пожилых людей, которым нужна помощь в быту, а также людей с медицинскими проблемами, которые не позволяют им жить в гостинице.

В то же время власти Израиля сократили срок карантина. Теперь изоляция длится не 14, а 10 дней при условии двух отрицательных тестов на коронавирус.

Напомним, Израиль запретил въезд в страну всем иностранцам. Ограничение продлится в течение 10 дней, но его действие могут продлить.

Добавим, такое решение Израиль принял после того, как в Британии и других странах зафиксировали новую мутацию коронавируса. По предварительной информации, этот тип коронавируса гораздо быстрее распространяется.