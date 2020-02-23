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З сектора Газа по Ізраїлю запущені 20 ракет

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 22:16
З сектора Газа по Ізраїлю запущені 20 ракет
Ілюстративне фото (GettyImages)

Близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол"

Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували запуск 20 ракет з боку сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

За даними газети The Times of Israel, близько десяти ракет перехопила система ППО "Залізний купол". Ймовірно, інші снаряди впали в полях або незаселених районах, оскільки місцева влада не повідомляли про потерпілих або руйнування.

Ракетний обстріл стався після того, як ізраїльські військові обстріляли двох чоловіків, які закладали бомбу біля кордону. В результаті один з них був важко поранений, а другий помер.

Нагадаємо, Ізраїльська армія 15 лютого зафіксувала запуск ракети з боку сектора Газа. Газета The Times of Israel повідомляє що сигнали оповіщення про можливий ракетний обстріл прозвучали в кібуці Кісуфім на півдні країни.

З сектора Газа 8 лютого запустили ракету по території Ізраїлю. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що сталася сьома атака за тиждень з боку сектора Газа. У відповідь ізраїльські танки атакували два військових поста палестинського руху ХАМАС, розташованих в секторі Газа.

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