Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,9%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,53 до 27,34 грн (-0,7%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,49/27,52 до 27,25/27,27 (-0,9%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,39 / 27,58 до 27,16/27,35 (-0,9%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.