Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 до 27,34 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,49/27,52 до 27,25/27,27 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,39/27,58 до 27,16/27,35 (-0,9%/-0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.