Агентство S&P прогнозує зростання курсу долара до кінця року до 29,50 гривень

Про це йдеться в повідомленні агентства .

Згідно з прогнозом S&P, кінця 2022 року курс зросте до 30,00 гривень за долар, в 2023 році - до 31,00 гривень за долар, у 2024 році - до 31,00 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме: 2021 рік - 28,12 грн/долар; 2022 рік - 27,96 грн/долар; 2023 рік - 28,10 грн/долар; 2024 рік - 28,10 грн/долар; 2025 рік - 28,10 грн/долар.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.