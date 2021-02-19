ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як змінилося споживання продуктів під час карантину: дані Держстату

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 14:21
Як змінилося споживання продуктів під час карантину: дані Держстату
Автор: Олександр Білоус

У структурі домашнього харчування українців за перші дев'ять місяців 2020 року відбулися певні зміни. Під час карантину українці стали їсти менше фруктів.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів склало 5,1 кг в місяць на людину, що дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,0 кг).

Споживання молока і молочних продуктів зросла до 18,9 кг у порівнянні з 18,8 кг роком раніше. Кількість яєць на людину не змінилося - 20 штук. Споживання риби та рибних продуктів зросла з 1,4 кг до 1,3 кг, цукру - знизилася з 2,6 кг до 2,5 кг, соняшникової олії та інших рослинних жирів - не змінилося - 1,4 кг

Крім того, споживання картоплі зменшилася з 6,2 кг до 5,9 кг, овочів - з 9,3 кг до 9,2 кг, фруктів, ягід, горіхів і винограду знизилася з 3,8 кг до 3,5 кг.

При цьому споживання хліба і хлібопродуктів зменшилося з 8,1 кг до 8,0 кг в місяць на людину.

Як змінилося споживання продуктів під час карантину: дані Держстату

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка продукты Державна служба статистики
NEWS
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ