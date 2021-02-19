Как изменилось потребление продуктов во время карантина: данные Госстата

В структуре домашнего питания украинцев за первые девять месяцев 2020 года произошли определенные изменения. Во время карантина украинцы стали есть меньше фруктов.

По данным статистического ведомства, среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 5,1 кг в месяц на человека, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,0 кг).

Потребление молока и молочных продуктов выросло до 18,9 кг по сравнению с 18,8 кг годом ранее. Количество яиц на человека не изменилось - 20 штук. Потребление рыбы и рыбных продуктов выросло с 1,4 кг до 1,3 кг, сахара - снизилось с 2,6 кг до 2,5 кг, подсолнечного масла и других растительных жиров - не изменилось - 1,4 кг.

Кроме того, потребление картофеля снизилось с 6,2 кг до 5,9 кг, овощей - с 9,3 кг до 9,2 кг, фруктов, ягод, орехов и винограда снизилось с 3,8 кг до 3,5 кг.

При этом потребление хлеба и хлебопродуктов сократилось с 8,1 кг до 8,0 кг в месяц на человека.



