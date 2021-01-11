Інфляція в Україні прискорилася: як виросли ціни за останній рік

Фото: магазин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі товари за 2020 рік подорожчали на 50%

Споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, у 2020 році інфляція прискорилася у порівнянні з 2019 роком, коли вона становила 4,1%.

Продукти харчування в Україні за 2020 рік подорожчали на 5,2%. Найбільше подорожчали цукор - на 47,7%, яйця - на 30,0% і соняшникову олію - на 21,7%, фрукти - на 12,9%, хліб - на 8,5%. Водночас овочі подешевшали на 12,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,2%, на одяг і взуття - знизилися на 7,3%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 13,6% (у тому числі газ подорожчав на 56,3%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,5%, охорона здоров'я - подорожчало на 7,7%, транспорт подорожчав на 2,7%, ціни на зв'язок зросли на 4,1%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, освіта подорожчала на 13,9%, ресторани і готелі подорожчали на 3,7%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, НБУ очікував прискорення інфляції через бюджетні витрати в кінці 2020 року. За даними НБУ, традиційно високий обсяг видатків з державного бюджету в кінці року може посилювати інфляційний і девальваційний тиск. Це ж стосується бюджетних витрат наступного року.