Зміни в КПК щодо судового контролю на час карантину набрали чинності

За згодою підозрюваного суд може продовжувати арешт у режимі відеоконференції
Закон про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину в четвер, 23 квітня, набув чинності. Вчора документ був опублікований у "Голосі України".
Він набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Законом тимчасово, на період карантину, встановленого Кабміном у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, передбачені особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження. Документом вносяться наступні зміни:
Підкреслимо, клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуте слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.
Нагадаємо, 13 квітня ВР прийняла в другому читанні законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину, за нього проголосували 310 парламентаріїв. Ухвалення відбувалося без обговорення. У вівторок, 21 квітня, його підписав глава держави Володимир Зеленський.
Так, 30 березня парламентарі прийняли цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.