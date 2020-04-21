Зеленський підписав зміни до КПК щодо судового контролю на час карантину

Документом на період карантину встановлюються особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів українців
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.
Законом тимчасово, на період карантину, встановленого Кабміном у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, передбачені особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження. Документом вносяться наступні зміни:
Підкреслимо, що клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуте слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект №3276. При доопрацюванні у законопроект було внесено 26 пропозицій, 19 з яких запропоновано відхилити, 5 врахувати частково і 2 редакційно.
Так, 30 березня парламентарі прийняли цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.