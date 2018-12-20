Обрано ще одного члена Вищої ради правосуддя

Фото: Наталія Краснощекова (з відкритих джерел)

До складу ВРП увійшла суддя Донецького апеляційного суду Наталія Краснощокова

Суддю Донецького апеляційного суду Наталію Краснощокову обрано новим членом Вищої ради правосуддя. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності секретаріату Верховної ради Оксана Лисенко.

За її словами, 20 грудня рішенням XVI позачергового з'їзду суддів України ще одним новим членом Вищої ради правосуддя обрано Краснощокову. Всього до бюлетеня були включені два кандидата, другим був суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич.

Відзначимо, вчора членами Вищої ради правосуддя обрали також суддів Ларису Іванову, Олега Прудивуса і Світлану Шелест.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя попросила президента України Петра Порошенка призначити ще 23 суддів. Вони пройшли оцінювання, а кваліфікаційна комісія рекомендувала їх до призначення.

Раніше також стало відомо, що Верховний суд повинен збільшити склад суддів навесні 2019 року. За словами голови Верховного суду України Валентини Данішевської, на сьогодні триває пошук резервів.