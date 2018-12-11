ВРП просить Порошенка призначити ще 23 суддів

Ілюстративне фото (vru.gov.ua)

Суддів рекомендують до призначення за підсумками кваліфікаційного оцінювання

Вища рада правосуддя (ВРП) просить президента України Петра Порошенка призначити ще 23 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

Повідомляється, що сьогодні рада розглянула матеріали щодо внесення подання президенту про призначення 23 суддів. Їх повноваження припинилися у зв'язку із закінченням строку, на який вони були призначені, але вони займають посади, які не є вакантними.

Також повідомляється, що судді пройшли кваліфікаційне оцінювання, а ВККС рекомендувала їх до призначенням. Вища рада правосуддя не встановила обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні подання.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що судді, які розглядають справи НАБУ, знаходяться під тиском.

У листопаді повідомлялося, що судді в Україні зможуть отримувати зарплату вище в 30-50 разів прожиткового мінімуму в залежності від типу суду, в якому працюють. На ці суми вони можуть розраховувати за умови успішного проходження кваліфікаційного оцінювання.