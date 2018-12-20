Избран еще один член Высшего совета правосудия

Фото: Наталья Краснощекова (из открытых источников)

В состав ВСП вошла судья Донецкого апелляционного суда Наталья Краснощекова

Судья Донецкого апелляционного суда Наталья Краснощекова избрана новым членом Высшего совета правосудия. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата Верховной рады Оксана Лысенко.

По ее словам, 20 декабря решением XVI внеочередного съезда судей Украины еще одним новым членом Высшего совета правосудия избрана Краснощекова. Всего в бюллетень были включены два кандидата, вторым был судья Лычаковского районного суда Львова Сергей Гирич.

Отметим, вчера членами Высшего совета правосудия избрали также судей Ларису Иванову, Олега Прудивуса и Светлану Шелест.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший совет правосудия попросил президента Украины Петра Порошенко назначить еще 23 судей. Они прошли оценивание, а квалификационная комиссия рекомендовала их к назначению.

Ранее также стало известно, что Верховный суд должен увеличить состав судей весной 2019 года. По словам главы Верховного суда Украины Валентины Данишевской, на сегодня продолжается поиск резервов.