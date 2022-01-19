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СБУ ліквідувала тюремні банди, які координувалися "злодіями в законі" з РФ

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Україна, Середа 19 січня 2022 13:48
СБУ ліквідувала тюремні банди, які координувалися "злодіями в законі" з РФ Фото: затримання злочинця співробітниками СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в північних регіонах України, в результаті якої були заблоковані міжрегіональні злочинні угруповання, які координувалися "злодіями в законі" з РФ. Зловмисники діяли на території виправних колоній у Рівному та Луцьку.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу СБУ.

Злочинне угруповання в Рівному

"Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію в північних регіонах України, в результаті якої були заблоковані міжрегіональні злочинні угруповання, які координувалися "злодіями в законі" з РФ. Зловмисники діяли на території виправних колоній у Рівному та Луцьку", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у Рівному злочинне угруповання очолював кримінальний авторитет, який відбуває покарання у місцевій виправній колонії. Чоловік був засуджений за скоєння злочинів, пов'язаних з вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. У кримінальних колах його вважали "смотрящим" за цією спецустановою.

Встановлено, що зловмисник створив на території виправної колонії злочинну організацію з жорсткою ієрархією, яка постачала та збувала ув'язненим наркотики. До її складу входили як засуджені, так і жителі Рівненської, Волинської, Київської та Донецької областей.

Діяльність угруповання

"Смотрящий" ввів і жорстко контролював наповнення "общака", куди надходили кошти від продажу наркотиків, азартних ігор, інших видів протиправної діяльності, а також від поставок на територію установи тютюнових виробів і продуктів харчування. Частину "общака" відправляв "злодіям в законі" в Росію.

"Спільники зловмисників, які були "на волі", фасували і маскували наркотичні речовини серед продуктів і відправляли посилки в колонію. Ще одним способом постачання наркотиків був так званий метод "перекидань" - перекидали пакети з "товаром" через захисні споруди колонії", - зазначають в СБУ.

Правоохоронці задокументували 13 фактів здійснення угрупованням злочинної діяльності.

Під час проведення обшуків у виправній установі та за місцями проживання фігурантів співробітники спецслужби вилучили наркотичні засоби, "чорнову" бухгалтерію, грошові кошти, засоби зв'язку та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Підозра

На підставі отриманих доказів організатору і семи його спільникам оголошені підозри, в залежності від участі кожного в злочинній діяльності. Зокрема, за ч.2, 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ньому) та за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Злочинне угруповання на Волині

У Волинській області правоохоронці встановили, що двоє засуджених, які вважають себе авторитетами в кримінальному світі, організували навколо себе злочинну групу з "однодумців", до складу якої входили шість ув'язнених і три людини, які перебували "на волі".

Діяльність угруповання

За даними СБУ, зловмисники налагодили канал поставок і поширення психотропних речовин на територію колонії.

В ході обшуків вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, холодну зброю, засоби зв'язку та інші докази протиправної діяльності. Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на території виправної установи та за місцем проживання причетних осіб.

Підозра

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою).

Нагадаємо, раніше у Львівській області правоохоронці затримали так званого "злодія в законі", який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України. Він нелегально потрапив на територію країни і переховувався за допомогою підроблених документів.

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Служба безпеки України
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