Вибори 2019: термін подання заяв для зміни місця голосування закінчується сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця дня українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів 2019

На виборах 2019 українці можуть голосувати не за місцем реєстрації. Для цього необхідно звернутися з заявою в органи Держреєстру виборців. Детальніше про умови зміни місця голосування - в матеріалі РБК-Україна.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур чергових виборів президента України. За п'ять днів до виборів - до 15 квітня включно - українці, які бажають проголосувати не за місцем реєстрації, повинні звернутися з відповідною заявою в органи Держреєстру виборців.

Як проголосувати у другому турі виборів переселенцям

Переселенці з Криму і Донбасу, щоб взяти участь у голосуванні до 15 квітня повинні звернутися до відділення Державного реєстру виборців із заявою про необхідність змінити місце голосування. При собі необхідно мати паспорт.

Як проголосувати не за пропискою

Українці, які проживають не за місцем реєстрації або ті, хто перебуває не за місцем проживання на момент голосування також можуть змінити місце голосування. Для цього їм потрібно звернутися до Держреєстру виборців. Але, крім заяви, їм необхідно надати документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування: це може бути, наприклад, довідка з роботи або навчання.

Як заповнити заяву

Варто відзначити, що змінити місце голосування необхідно за місцем роботи або проживання. Для того, щоб прискорити процедуру подачі документів заяву можна заповнити заздалегідь. Скачати примірник заяви можна на сайті Держреєстру виборців. Зазначимо, у заяві потрібно вказувати офіційне місце реєстрації, номер обраного виборчої дільниці.

Як відомо, відділення Держреєстру виборців працюватимуть без вихідних.

Вибори 2019

Чергові вибори президента України в 2019 році проходять в два тури. Перший тур відбувся 31 березня, участь у голосуванні взяли понад 18,8 млн громадян. За результатами голосування лідером став Володимир Зеленський (30,24%), на другому місці - Петро Порошенко (15,95%). Третє місце посіла Юлія Тимошенко (13,40%). Підрахунок голосів зайняв у Центрвиборчкому тиждень. Для того, щоб вибори пройшли в один тур, один з кандидатів мав набрати понад 50% голосів. Оскільки ніхто з кандидатів не набрав більшості голосів - ЦВК оголосив про проведення повторного голосування 21 квітня.

Перед проведенням повторного голосування законом передбачено проведення дебатів кандидатів. Згідно із законом, дебати Порошенка і Зеленського повинні відбутися в останню п'ятницю перед днем голосування. Як очікується, дебати плануються 19 квітня о 20:00 в студії "Суспільного". Разом з тим, на даний момент не відомо, чи відбудуться дебати у вказаному законі форматі. В штабі Порошенка заявили, що він буде присутній у телестудії 19 квітня, в свою чергу, Зеленський наполягає на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". Раніше Порошенко погодився на участь у дебатах на стадіоні, але не у час, на який плануються офіційні дебати.