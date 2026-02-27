"С удовольствием принял бы": Зеленский о ядерном оружии от Британии и Франции

В частности, президент прокомментировал утверждение России о том, что Украина пытается получить ядерное оружие от дружественных стран.

"Я с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", - подчеркнул Зеленский.

Заявления Кремля о ядерном оружии

Напомним, 24 февраля Служба внешней разведки страны-агрессора сообщила, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие или "грязные" ядерные бомбы. При этом никаких доказательств приведено не было.

В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что страна-агрессор якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ России заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против РФ.