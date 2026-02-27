"С удовольствием принял бы": Зеленский о ядерном оружии от Британии и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с удовольствием" принял бы ядерное оружие от Франции и Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Sky News.
В частности, президент прокомментировал утверждение России о том, что Украина пытается получить ядерное оружие от дружественных стран.
"Я с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 24 февраля Служба внешней разведки страны-агрессора сообщила, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Киеву ядерное оружие или "грязные" ядерные бомбы. При этом никаких доказательств приведено не было.
В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил, что страна-агрессор якобы может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время заседания так называемой коллегии ФСБ России заявил, что якобы "возможно применение ядерного компонента" Украиной против РФ.
В Великобритании заявили, что Путин умышленно врет о якобы намерениях Лондона предоставить Украине ядерное оружие. Таким образом он пытается отвлечь внимание от преступлений России.
Отметим, в Китае сообщили, что не располагают информацией о "передаче" Украине ядерного оружия от Франции и Великобритании, о чем заявляют россияне. В то же время Пекин напомнил, что всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания.