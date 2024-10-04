"Новая почта" сделала бесплатной одну со своих услуг: о чем речь

РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании рассказывает, какие посылки можно вернуть отправителю без взимания дополнительной платы.

Также бесплатно можно вернуть не подошедший товар, воспользовавшись услугой "Легкий возврат". Это нововведение снизит расходы, особенно для коммерческих клиентов, часто осуществляющих отправки. Новая почта покрывает все расходы по возврату.

"Новая почта" сделала возврат посылок до 30 кг бесплатным для своих клиентов. Теперь отправителям не придется платить 0,5% от стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.

Напомним, Кабинет министров предлагает снизить беспошлинный лимит для посылок из-за границы со 150 евро до 45 евро . Это означает, что за все заказы в иностранных интернет-магазинах придется платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Авторы законопроекта объясняют это решение необходимостью поиска дополнительных 500 млрд. гривен в бюджет до конца 2024 года. Это должно принести более 3 млрд гривен в этом году и до 8 млрд гривен в 2025 году . Законопроект разработан для наполнения бюджета и противодействия российской агрессии. Авторы также ссылаются на европейские нормы по налогообложению товаров, действующих в странах ЕС.

Также мы писали, что "Укрпочта" объявила, что до конца 2024 года тарифы на доставку останутся неизменными . Компания приняла это решение, учитывая тяжелые экономические условия, увеличение налогов для финансирования армии и возможную сложную зиму.

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