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Придется заплатить больше. "Новая почта" меняет условия для посылок из Британии

Украина, Киев, Понедельник 28 октября 2024 18:22
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Придется заплатить больше. "Новая почта" меняет условия для посылок из Британии Фото: Регистрация посылок в NP Shopping (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

NP Shopping вводит дополнительную комиссию для незарегистрированных отправлений из Великобритании. Однако если вовремя зарегистрировать посылку, то платить не придется.

РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" рассказывает о том, как избежать дополнительной комиссии.

Начиная с понедельника, 28 октября, NP Shopping изменяет условия предоставления услуг для незарегистрированных отправлений из Великобритании. Теперь, если на момент прибытия на склад NP Shopping в Великобритании ваше отправление не зарегистрировано, специалисты склада самостоятельно обработают его, и будет начислена дополнительная комиссия в размере 40 грн. Избежать ее можно, зарегистрировав отправку заранее, до прибытия на склад.

Далее посылка транспортируется на транзитный склад, где у вас будет 24 часа, чтобы самостоятельно завершить ее регистрацию через Личный кабинет, нажав "Зарегистрировать отправку" для получения статуса "Отправка зарегистрирована".

Если регистрация не будет завершена в срок, техническая служба автоматически задекларирует содержимое отправки на основе вложенных документов, и стоимость ручного декларирования составит 120 грн.

Новые условия пока действуют в тестовом режиме, поэтому возможны незначительные изменения в процессе

Ранее мы рассказывали, что "Новая Почта" представила почтоматы нового поколения, учитывающие потребности пользователей и способные работать автономно. Главное преимущество новых устройств – автономность: благодаря солнечным панелям и аккумуляторам почтоматы могут функционировать до 16 часов без подзарядки. Они также оснащены зарядными станциями для 12 телефонов, бесплатным Wi-Fi и имеют антивандальную защиту.

РБК-Украина также писало, что "Новая почта" сделала возврат посылок до 30 кг бесплатным. Теперь отправители не будут платить 0,5% стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.

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