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С 1 января. В Чехии изменят условия предоставления бесплатного жилья украинцам

Чехия Прага, Пятница 08 декабря 2023 13:04
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С 1 января. В Чехии изменят условия предоставления бесплатного жилья украинцам Фото: Украинские беженцы в Чехии, Прага (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии изменят условия предоставления временной защиты и бесплатного жилья для украинских беженцев. С 1 января заявление можно будет подать только в одном Краевом центре помощи Украине (KACPU) – в городе Острава.

Выбирать регион и тип предоставленного государством жилья украинцы не смогут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С 1 января подать заявление на временную защиту и бесплатное государственное гуманитарное жилье по всей Чехии можно будет только в KACPU в Остраве. Это касается тех бежавших от войны, у кого нет обеспеченного жилья в Чехии. Этот центр работает три дня в неделю: в понедельник и среду 8:00-16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00.

Украинцы не смогут выбирать регион, где им будет предоставлено государственное гуманитарное жилье.

Если у человека есть где жить в Чехии, то заявление на временную защиту нужно будет подать в KACPU по месту жительства (кроме Среднечешского края). С 1 января к заявлению на временную защиту необходимо добавить справку о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца или лица, предоставляющего это жилье.

С 1 января 2024 года заявление на временную защиту, если у человека есть жилье в Среднечешском крае, можно подать только в KACPU в Праге.

Если человек приезжает в Чехию просить временную защиту и ему негде остановиться, он может обратиться за экстренным размещением. Кратковременный приют работает круглосуточно и может быть предоставлен только по адресам:

  • Острава, Dr. Malého 1356/17 (+420 771 288 779);
  • Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569).

1 декабря парламент Чехии одобрил продление временной защиты для украинцев до конца марта 2025 года. Среди предусмотренных изменений сокращение срока бесплатного проживания.

Также мы писали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власти позволят остаться тем, кто захочет.

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