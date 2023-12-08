Із 1 січня. У Чехії змінять умови надання безкоштовного житла українцям

У Чехії змінять умови надання тимчасового захисту та безкоштовного житла для українських біженців. Із 1 січня заяву можна буде подати тільки в одному Крайовому центрі допомоги Україні (KACPU) – у місті Острава.

Обирати регіон та тип наданого державою житла українці не зможуть, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Із 1 січня подати заяву на тимчасовий захист та безплатне державне гуманітарне житло по всій Чехії можна буде лише в KACPU у місті Острава. Це стосується тих втікачів від війни, які не матимуть забезпеченого житла у Чехії. Цей центр працює три дні на тиждень: у понеділок та середу 8:00-16:00, у п’ятницю з 8:00 до 14:00.

Українці не зможуть обирати регіон, де їм буде надано державне гуманітарне житло.

Якщо людина має, де жити у Чехії, то заяву на тимчасовий захист треба буде подати до KACPU за місцем проживання (крім Середньочеського краю). Із 1 січня до заяви на тимчасовий захист необхідно додати довідку про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника або особи, яка надає це житло.

Із 1 січня 2024 року заяву на тимчасовий захист, якщо людина має житло в Середньочеському краї, можна подати тільки в KACPU у Празі.

Якщо людина приїжджає до Чехії просити тимчасовий захист і їй ніде зупинитися, вона може звернутися за екстреним розміщенням. Короткочасний притулок працює цілодобово та може бути наданий лише за адресами: