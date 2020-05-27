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У червні українці отримають два додаткових вихідних

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 10:36
У червні українці отримають два додаткових вихідних
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом місяця буде два періоди довгих вихідних

У червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. У червні святкуються Трійця і День Конституції.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

  • 7 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня.
  • 28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

Таким чином, у червні 2020 буде два періоди довгих вихідних по три дні.

У червні українці отримають два додаткових вихідних

Нагадаємо, з 1 червня Україні поновлюються пасажирські перевезення, а "Укразалізниця" вже відкрила продаж квитків на 14 поїздів.

За даними опитування КМІС, у 2020 році Трійцю в якості улюбленого свята вказали 31% респондентів, а День Конституції є найменш популярним святом в Україні (7%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

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Автор: Олександр Білоус

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